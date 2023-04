El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la próxima aprobación en el Consejo de Ministros de 1.300 millones de euros "para reforzar aún más la Formación Profesional en nuestro país", convencido de que "el futuro está en la educación y en la experiencia de gestión".

Así lo ha dicho en un acto preelectoral en Pamplona como secretario general del PSOE, donde se ha mostrado convencido de que para la reducción del paro, especialmente entre los jóvenes, "hay que reforzar la educación, la universidad, pero fundamentalmente la Formación Profesional y alinearla con ese cambio de modelo productivo".

En ese contexto, ha anunciado que en el próximo Consejo de Ministros se aprobarán 1.300 millones euros para reforzar la FP en España, que se destinarán a aumentar a 45.000 plazas de Formación Profesional bilingüe, a instalar 824 centros más de capacitación digital, y 1.500 aulas de tecnología y emprendimiento. Además, Sánchez ha avanzado su intención de apoyar a la sanidad pública, con la renovación de los centros de Atención Primaria.

Defiende la Ley de Vivienda

Por otro lado, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el "cambio de paradigma" que la nueva Ley de Vivienda supondrá en España, que "busca convertir el problema de la vivienda en un derecho", y contrasta, según ha dicho, con la Ley del Suelo que aprobó el PP hace 25 años, que "solo buscaba el pelotazo urbanístico".

"Reformar no es recortar, no es atacar a la mayoría social, no es causar dolor. Reformar es dignificar y, por eso, hemos dignificado el Salario Mínimo Interprofesional o las condiciones laborales, y vamos a hacer lo mismo con la Ley de Vivienda: dignificar el acceso de la gente joven a la vivienda en nuestro país", ha subrayado, para recordar después la rehabilitación de cientos de miles de viviendas llevada a cabo y confesar su "indignación porque España esté a la cola en vivienda protegida en Europa".

Acusa a PP y Vox de "negacionismo climático"

Ante un millar de personas en el Palacio de Congresos Baluarte, Sánchez también se ha referido a la polémica sobre Doñana, un espacio que ha pedido proteger por su valor, al tiempo que ha lamentado que el "negacionismo del PP y de Vox nos está llevando a ver cómo se daña reputación del país ante las instituciones comunitarias".

"El PP y Vox son las dos caras de una misma moneda, el negacionismo climático", ha manifestado, al tiempo que ha pedido "lealtad institucional" a las diferentes administraciones autonómicas con el Estado si se quiere "gestionar de manera equitativa y eficaz el agua".