El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha criticado las propuestas que han hecho Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal para solucionar los conflictos generados en Cataluña por los independentistas tras la sentencia del procés.

"Si este es el apoyo que nos quieren dar mejor que no nos lo den. Si Rajoy fue una fábrica de hacer independentistas en Cataluña, estos tres son una factoría de independentistas", ha señalado Sánchez durante un acto del PSOE en A Coruña.

En concreto, el líder socialista ha asegurado que Rivera "soluciona cualquier problema" con el 155; que Casado hizo "algo peor" al decir que una legislación penitenciaria como la de Cataluña "es propia de narcoestados o de dictaduras"; y que Abacal "les gana a todos" al pedir el Estado de Excepción para arreglar el problema.

Por ello, ha destacado que Carles Puigdemont y Quim Torra "se frotan las manos con estos tres al frente del Gobierno". "El independentismo dice que ellos son Cataluña, pero afortunadamente es mucho más grande. La ultraderecha dice que España es suya y sólo suya, pero afortunadamente España es mucho más grande", ha sentenciado.

Sobre la solución al conflicto catalán, Sánchez ha subrayado que "siempre" dirán lo mismo, "primero ley y luego diálogo", porque, en su opinión, "no puede haber diálogo fuera de la ley". Así, ha añadido que hay un "problema democrático" porque los independentistas "no respetan la ley", aunque la sociedad catalana "ha dicho 20 veces que no quiere la independencia".

Pide al PP "un poco de responsabilidad" en Cataluña

En este contexto, ha explicado que lo que ha ocurrido los últimos días en Cataluña "es consecuencia" de una sentencia del Tribunal Supremo sobre unos hechos "acaecidos cuando gobernaba el PP", por lo que ha pedido a los populares "un poco de corresponsabilidad".

"Si no quieren apoyar al PSOE que no lo hagan, pero que sean tan leales como lo fue el PSOE cuando estábamos en la oposición y ellos gobernaban", ha pedido Sánchez, al tiempo que ha criticado a Casado, Rivera e Iglesias porque cuando se reunió con ellos le dijeron que "iban a ser leales" pero después pedían la dimisión del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska.

Asimismo, le ha pedido a Quim Torra, que ahora le llama "todos los días", que antes de hacer una llamada interurbana haga una llamada urbana y llame al resto de líderes políticos catalanes que no son independentistas "para llegar a un acuerdo que acabe con esto". "La autodeterminación lo que no tiene es salida", ha defendido.

Durante su intervención, el líder socialista ha criticado a Rivera por decir que quería ser presidente del Gobierno "para meter a todos los independentistas catalanes en la cárcel". "Debería saber que hay separación de poderes y que los políticos no tenemos nada que ver con eso", ha dicho. Asimismo, ha resaltado que la "innovación" de Casado para esta campaña ha sido "dejarse barba". "Dice ahora que es moderado porque ya no me insulta. Eso no es ser moderado, eso es ser educado. Ser moderado es no pactar con la ultraderecha", ha sentenciado.

Iglesias, "escondiendo la cruda realidad" de su partido

El presidente del Ejecutivo en funciones también ha cargado contra Pablo Iglesias, sobre el que ha dicho que "está escondiendo la curda realidad" de un partido que lo que ha hecho "ha sido votar cuatro veces en contra de que gobierne el PSOE en España". "Iglesias dice que nosotros queremos la gran coalición, pero el PSOE nunca ha gobernado con el PP", ha comentado.

"¿De qué sirve tener tantos partidos si el día después de las elecciones al final se impone el bloqueo?", se ha preguntado Sánchez, quien ha matizado que "no es cierto" que quiera la vuelta al bipartidismo.

En este sentido, ha asegurado que la "única opción" de que haya Gobierno tras las próximas elecciones "es concentrar todos los votos en el PSOE" y que el "principal problema" político de España "es el bloqueo". "Es muy importante ser conscientes de que para vencer el bloqueo tenemos que concentrar todos los votos en el PSOE", ha concretado.

En referencia a la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, el socialista ha celebrado que el pasado jueves "la victoria fue de todos los demócratas, hasta de aquellos que no consideran como propia la exhumación". Además, ha añadido que han "empezado a saldar una deuda" con las víctimas del franquismo, aunque ha matizado que todavía no la han "saldado del todo" porque "quedan muchos familiares que buscan los restos de sus seres queridos en fosas comunes".

"El Gobierno tiene un compromiso con todas ellas. Vamos a hacer de la memoria, de la dignidad, de la justicia y de la reparación uno de los motores de la acción del próximo Gobierno socialista", ha concluido el presidente del Ejecutivo en funciones.