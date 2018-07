Patxi López, tras entregar la lista de representantes políticos al rey: "Los plazos los marca él"

ARRANCA DE NUEVO LA RONDA DE CONTACTOS

Después de que Rajoy declinara presentarse a la moción de investidura, comienza el proceso para que haya un presidente del Gobierno. Patxi López ha entregado a Felipe VI la lista de posibles nombres y de ella saldrá la nueva ronda de contactos que empieza el 27 de enero. Un equipo de laSexta ha hablado con Patxi López, que ha explicado que ha dado la lista al rey y también ha comentado que no sabe cuándo terminará la ronda de contactos. Ha dado a entender que no se hará más breve. No obstante, ha apuntado que hay que ser muy respetuoso y que le toca decirlo al rey. Hasta que el rey no proponga formalmente un candidato y el candidato esté dispuesto a someterse a la investidura, no se dará ningún nombre.