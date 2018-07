Partidos nacionalistas catalanes se oponen a que Leonor herede los títulos de su padre

Al príncipe Felipe le tocaba hablar de Pymes, de Economía, pero durante su discurso don Felipe, de forma improvisada, ha querido añadir algo: " La Fundación que presido, príncipe de Girona continuar trabajando aunque yo ya no esté presidiéndola"



Mensaje de tranquilidad ante las incógnitas que se plantean tras la sucesión. Porque a partir del 19 de junio será ella quien pasaría a heredar los cargos y títulos de su padre.

Además de princesa de Asturias, Leonor será princesa de Girona , duquesa de Montblanc, condesa de Cervera y deñora de Balaguer. Cuatro municipios catalanes cuyos ayuntamientos ya se han mostrado reacios el traspaso de estos títulos.

El Consistorio no tiene potestad para retirarlo, sólo casa real, pero el debate se ha trasladado a la calle.



En Balaguer, en 2013, el pleno del Ayuntamiento ya acordó pedir al príncipe que renunciara al título que lleva el nombre del municipio. "No somos súbditos de nadie", afirma el regidor del ayuntamiento. Y por ello algunos entienden que la pequeña tampoco debería ostentarlo.



Anoche , el Ayuntamiento de Berga, a proposición de la CUP, voto declarar persona non grata al futuro monarca. Una moción que no salió adelante y que algunos grupos parlamentarios calificaron de oportunista.