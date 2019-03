Los partidos luchan por conquistar el centro en las generales, el espacio electoral con más votos

Rajoy se prepara para coger el tren que le llevará a las generales de diciembre. En su primer discurso 'mitinero' de campaña ha enseñado sus cartas. La jugada, que los votantes de centro no vayan a parar al PSOE y su as en la manga es acusar a Pedro Sánchez de pactar con el sectarismo. Habla de él como un "líder preso de sus ansiedades que ha preferido pactar con los extremismos que rampan por España".

El voto de centro será fundamental en las próximas elecciones generales

Así amedrenta contra los socialistas y acusa de extremista a Podemos. Para contrarrestar a Podemos y Ciudadanos, otra advertencia: "No es momento de que afronten responsabilidades de gobierno 'amateurs'".



En la misma línea que Rajoy, Arenas llama a Sánchez radical y advierte del riesgo de las coaliciones: "La opciones son dos, mayoría amplia del PP, o el señor Sánchez más Podemos más Podemos, más Izquierda Unida más independentistas".



Todas las encuestas señalan que ni PP ni PSOE tendrán mayoría absoluta. Serán necesarios los pactos y, por ello, Pedro Sánchez, en su última entrevista en 'La Vanguardia' no aclara con quién pactaría para alejar al PP: "Tanto con Podemos como con Ciudadanos me unen objetivos de regeneración, cambio y modernización. Pero discrepo en algunos de los instrumentos planteados".



López ha dicho que sólo hay dos posibilidades de Gobierno: Sánchez o Rajoy. El voto de centro será fundamental y Albert Rivera lo quiere. El líder de Ciudadanos asegura en 'El País' que se está consolidando, por primera vez una centralidad política: "Tanto el PP como el PSOE cometerían un error si piensan que el mapa sociológico es su patrimonio". En laSexta Noche, Inés Arrimadas, habló de poner fin al bipartidismo.