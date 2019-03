El Partido Popular saca adelante la tramitación exprés de la reforma del Tribunal Constitucional

GRACIAS A SU MAYORÍA

La reforma del Tribunal Constitucional sigue su tramitación urgente en el Congreso, la mayoría absoluta del Partido Popular ha rechazado el recurso presentado por la oposición. La reforma sigue por tanto en trámite y va a llegar al pleno la próxima semana. La oposición también ha criticado al presidente del Congreso por según ellos "estar al servicio del PP y permitir que se tramite de forma exprés. Jesús Posada ha respondido que "no he votado por que se trata de algo que me afecta a mí personalmente.