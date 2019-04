El Partido Popular afirma que el acuerdo PSOE-Ciudadanos ya no vale

CIUDADANOS ASEGURA QUE EL ACUERDO ESTÁ MÁS VIVO QUE NUNCA

El Partido Popular ya ha mandado cartas a PSOE y Ciudadanos, por separado, en respuesta a la que le enviaron al PP de forma conjunta ambas formaciones. El PP les dice que el pacto que ambos firmaron ya no sirve, que está roto, porque Sánchez no ha sido investido. El PSOE aclara que, aunque incluyen al PP en la ronda, no cuentan con él para un Gobierno del cambio.