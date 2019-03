El Parlament aprueba la creación de una junta electoral para el 9N

Se agarran a que la consulta no está anulada, sino que se encuentra suspendida y este juego de palabras ha amparado al Parlament para dar un paso más: designar a los miembros de la Comisión de Control de Consultas.



En palabras del presidente de Ciutadans, Albert Rivera, "se ha cometido una ilegalidad". Desde el PP catalán, su presidenta, Alicia Sánchez Camacho, ha declarado que van a ir a los tribunales "para impugnar la resolución".



La clave para no caer la trampa es que no estará en vigor hasta que no lo autorice el President y ERC ya se ha ofrecido para echarle un cable. Quieren votar a toda costa, pero la Generalitat, de momento no quiere poner en riesgo a los funcionarios, por ello suspendió la campaña publicitaria, aunque no ha retirado la web institucional.



Desde el Gobierno, el ministro de Exteriores, García-Margallo destaca la importancia de "retirar el órdago" para poder "hablar". El PSOE cree saber cómo dar salida al conflicto. Pedro Sánchez, ha dicho en 'Al Rojo Vivo' que "la inmensa mayoría de catalanes quiere votar con plenas garantías constitucionales".



De momento, la consulta para votar está congelada en el Tribunal Constitucional, pero está claro que el debate sigue muy vivo.