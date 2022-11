Los barones socialistas discordantes con la postura del Gobierno y de su partido respecto a la reforma del delito de sedición no han tardado en pronunciarse en contra del anuncio que este jueves Pedro Sánchez hizo en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Uno de ellos, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien en tono de broma ha dicho la entrevista del presidente del Gobierno en laSexta le quitó el sueño anoche. "Me quitaron el sueño de golpe. Menos mal que esta mañana hemos estado en una farmacéutica y ya les he dicho que a ver si tienen medicina para las curvas que vienen en los próximos días, pero no he dado con ellas", ha comentado ante la prensa.

García-Page ha sido muy contundente a la hora de criticar la reforma del Código Penal que PSOE y Unidas Podemos quiere llevar a cabo y que incluye sustituir el delito de sedición por el de "desórdenes públicos agravados" planteando una rebaja de 15 a cinco años en las penas privativas de prisión. Asegura que no es el camino pactar esta reforma con aquellos que quieren romper la convivencia.

"Obviamente no comparto el planteamiento. El camino de dejarle las soluciones a los que tienen como propósito romper al convivencia no es el camino correcto. Anoche me sorprendió porque aunque el debate es legítimo plantearlo, yo creo que debe hacerse dentro de un año o dentro de dos", ha argumentado el presidente de Castilla-La Mancha.

Del mismo modo, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha mostrado su rechazo a la reforma del delito de sedición. Afirma que siempre ha pensado que lo que ocurrió en Cataluña en 2017 con el referéndum de autodeterminación fue "gravísimo".

En su opinión, "fue ajustada la respuesta que dio el Gobierno de España en ese momento con el apoyo del PSOE, por supuesto", y los tribunales "calibraron perfectamente lo que había pasado".

Además, y teniendo en cuenta que desde el Partido Popular Cuca Gamarra ya pedía a los barones discordantes alzar la voz, Lambán ha dicho: "Una cosa es que yo rechace ser utilizado por el PP como ariete contra el Gobierno de España, eso no lo haré jamás, y otra cosa es que como responsable político de Aragón tanto en el partido como en el Gobierno yo exprese siempre mis opiniones".