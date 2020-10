Vox llega a la moción de censura con sus 52 diputados. El grupo parlamentario presenta la quinta moción de censura de toda la democracia en España, sin embargo es la segunda en poco más de dos años. La presentada por el PSOE contra Rajoy fue, precisamente, la única que ha prosperado hasta ahora.

Con el voto a favor de sus 52 parlamentarios, la formación de extrema derecha se queda lejos de los 176 necesarios para alcanzar la mayoría en el Congreso de los Diputados. Algo que, se prevé, no sucederá. La principal incógnita es qué postura tomará el Partido Popular, ya que la formación liderada por Casado ha anunciado que no la apoyará, pero no ha desvelado si se abstendrá o votará en contra. UPN ha adelantado que votará en contra por considerarla "fuera de lugar".