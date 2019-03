Pablo Iglesias no tiene miedo a gobernar

Seguro de sí mismo, Pablo Iglesias arrancó fuerte en 'Salvados'. "Hay gente que está cerca del poder pero que son trabajadores, que no son políticos que nos dicen, echadles de una vez", decía sobre los políticos implicados en diversos casos de corrupción.

Aunque rebaja la intensidad al hablar de propuestas económicas. La jubilación a los 60. "Ojalá podamos hacerlo". La renta básica, Évole explicó que costaría 145.000 millones al año, pagada con los 39.000 que se recuperarían del fraude fiscal. "Si se cruzan los datos así no salen las cuentas", afirmaba.

O el salario máximo. "A los ricos a veces hay que tratarles como a los niños pequeños, con mucho cariño y mucha dulzura, pero a veces hay que ponerles límites".

Tampoco aclara si va a haber nacionalizaciones de grandes empresas. Y como Évole protesta el líder de Podemos sentencia. "Si unos señores que han estado haciendo un oligopolio y estafando a los ciudadanos me dicen que les importa una mierda que no tenga calefacción o no tenga luz porque no puede pagar, entonces va a haber un Gobierno que le dirá, ‘chato, el que me importa una mierda eres tú a mí’".

Constata que ni PP ni PSOE se ocupan mucho de él, incluso felicitó por whatsapp a Pedro Sánchez tras vencer en las primarias socialistas y no le contestó y dice, medio en broma medio en serio, que se sigue viendo en el futuro en televisión: "Igual molaría ver en televisión al presidente del Gobierno charlando con periodistas".

Y no descarta del todo verse hasta con la reina. Dice que ahora es más serio, aunque sigue asumiendo retos: "Si subo al escenario con Sabina o perdemos o ganamos para siempre".