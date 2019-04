Pablo Iglesias tampoco participará este año en los actos del 12 de octubre

Podemos ha decidido no participar en los actos que tendrán lugar el 12 de octubre con motivo de la Fiesta Nacional y, por lo tanto, ni su secretario general, Pablo Iglesias, ni ningún otro dirigente ni portavoz asistirán ni al desfile militar ni a la recepción que como cada año ofrecen los reyes en el Palacio Real.

Al igual que el año pasado, cuando Iglesias ya rechazó participar en estos actos, el partido morado argumenta que su lugar está "con la gente", trabajando "en la defensa de los derechos y la justicia social en este país", y no en celebraciones "comiendo canapés" mientras la ciudadanía sufre, según explican las fuentes consultadas.

Su ausencia entonces no pasó desapercibida, a un mes de que se celebraran las elecciones generales del 20 de diciembre. De hecho, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aprovechó su presencia en la recepción real para reprochar a Iglesias su decisión, ya que según defendió, "para ser presidente de España hay que celebrar el día de España".

Además, su decisión de no acudir vino precedida de polémica, después de que el propio Iglesias asegurara no haber recibido invitación. Al conocer las quejas del líder de Podemos, Zarzuela especificó fecha y hora del envío y el partido morado achacó la confusión a que ésta había sido remitida a una dirección que no es la habitual para este tipo de cuestiones.

Iglesias también ha declinado acudir a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. El partido morado explica a Europa Press que aunque respetan los galardones y comparten "la importancia de cuidar la ciencia y la cultura, consideran que "lo que toca" es centrarse en trabajar de forma "responsable" para frenar la emigración de los científicos españoles, por un lado, y poner en marcha políticas de apoyo a la cultura, por otro.