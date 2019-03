Pablo Iglesias saca el lado más incisivo de Pablo Motos en su visita a El Hormiguero

Le tocó a Pablo Iglesias, líder de Podemos, el turno de visitar El Hormiguero. Las intenciones de su partido en materia tributaria fueron el tema principal. "No puede ser que el que gana 300.000 euros pague lo mismo que el que gana 60.000: vamos a racionalizarlo", explicaba el máximo dirigente de Podemos.

Así conocimos una novedad: la intención de gravar el acceso en coche al centro de las grandes ciudades. "Una ciudad con menos coches y un mejor transporte público es mejor", señalaba Iglesias.

La hora y 10 de programa se la comió, casi por completo, la economía. Ahí se vió a un Pablo Motos especialmente incisivo y a un Iglesias que se defendió con vehemencia. "Aquí algunos se han llevado el dinero a Suiza, eso sí que son los mundos de Alicia", aseguraba Pablo Iglesias.

La tensa entrevista se relajó con una canción. En concreto, con una del fallecido Javier Krahe, en la que se observó a un Iglesias atreviéndose a exhibir sus dotes musicales. También, el líder de Podemos mostró su lado más personal. "Yo no fumo porros", aseguró Iglesias, a lo que después precisó: "hombre, de jovencito claro".

El dirigente de la formación morada también comentó que "preferiría seguir viviendo en Vallecas, en vez de en la Moncloa". Para terminar, con una tijeras de jardinero en mano, el candidato de Podemos dio alguna que otra sorpresa.

"Los toros no me gustan, pero no los voy a 'podar'", explicó Iglesias. Así fue una noche con audiencia de récord histórico para el programa.