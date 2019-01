Pablo Iglesias rompe con Íñigo Errejón: Podemos competirá contra él en Madrid

Carmena y Errejón han perfilado su alianza de cara a las elecciones autonómicas de mayo. Así, el que fuera el 'número dos' de Podemos ha presentado bajo las mismas siglas que Carmena su candidatura con 'Más Madrid'. Un movimiento que ha tenido, pocas horas después, una dura reacción por parte del líder de Podemos.

"No doy crédito", ha dicho Pablo Iglesias tras conocer la noticia, y ha situado a Iñigo Errejón fuera del partido. El líder de la formación morada ha afirmado que están dispuestos a hacerse a un lado en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid, pero no harán lo mismo con la candidatura a la Comunidad.

"Íñigo no es Manuela", ha afirmado Iglesias en un vídeo publicado en redes sociales, y ha añadido que Podemos saldrá a ganar en la Comunidad de Madrid. Errejón, por su parte, ha justificado en Al Rojo Vivo su movimiento frente a Vox: "Hace falta un revulsivo, Andalucía es un toque de atención".

Esta jugada ha sacudido de forma inesperada Podemos. Precisamente, en el programa de Antonio García Ferreras, Errejón ha explicado que había llamado a Pablo Iglesias para explicarle el porqué: "Se me encargó sumar mucho más para recuperar la Comunidad de Madrid".

Errejón esperaba que esta decisión no le supusiera un expediente, pero se desconocía el movimiento en las filas de Podemos a pocos minutos de ver la luz la noticia. "Errejón es el candidato a la Comunidad de Madrid por Podemos", afirmó Irene Montero, portavoz de la formación en el Congreso.

A poco más de cuatro meses para las elecciones, la alianza con Carmena llega tras conocerse que Izquierda Unida ocuparía el 'número dos' de la lista a las autonómicas. Y Carmena respondía: "Ayuntamiento y Comunidad se van a entender".

Para hacer una política, según se ha apuntado en la carta de Carmena y Errejón, que proponga, y no que imponga. Y ha reconocido Iglesias que este pacto oculto le ha provocado: "Me duele haber interrumpido mi permiso de partenidad por esta razón". Porque no imaginó celebrar el quinto cumpleaños de Podemos así.