Pablo Iglesias presenta su hoja de ruta: "Nos hemos pasado tres pueblos con los personalismos en Podemos"

Con la mano abierta y en alto han aparecido los afines a Pablo Iglesias. El secretario general de Podemos, que quiere seguir siéndolo, apunta con tono conciliador a las corrientes críticas. "Este no es un proyecto para ganar a compañeros, ni para derrotar a compañeros", ha asegurado.

Reconoce haber caído en ese error. "Los personalismos en Podemos, porque nos hemos pasado tres pueblos con eso", ha reconocido Pablo Iglesias al tiempo que se opone al plan de los errejonistas que quieren que en la Asamblea de Vistalegre II se debatan primero las ideas y después se elijan las caras.

"No puede ser que se vote a las personas independientemente de sus ideas plasmadas en proyectos, yo no quiero que me votéis por mi cara bonita", ha espetado. Guiño de Iglesias al sector anticapitalista que apuesta por un podemos en la calle. "Donde haya un militante de Podemos, allí está Podemos, en cada barrio", ha afirmado.

La bandera de la unidad también la ha levantado Íñigo Errejón, pero para llevarla a su terreno y defender que lo importante son las ideas y no las personas. "Ya no hay por qué elegir entre personas, hacemos el camino juntos, tenemos que elegir el modelo que nos parezca mejor", ha afirmado.

Al margen de las caras, hay que acordar proyectos y garantizar los relevos en el partido. "Hemos sido muy independientes hasta ahora de los compañeros y compañeras que nos han traído hasta aquí, cada una de esas y de esos compañeros son los que tienen que garantizar los relevos", ha indicado Errejón.

Distintos proyectos aunque, a día de hoy, Iglesias es el único candidato. Si es reelegido tendrá que formar equipo y entre sus afines ya hay quien se ha autodescartado. "No voy a ocupar ningún cargo en Podemos", ha reconocido Juan Carlos Monedero.

Hasta el martes, los inscritos pueden votar cómo quieren votar en Vistalegre II.