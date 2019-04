Íñigo Errejón acepta la propuesta de Pablo Iglesias de ser candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid

Íñigo Errejón acepta la propuesta de Pablo Iglesias para presentarse a las primarias en la Comunidad de Madrid: "Se abre una nueva fase y acepto los cambios de responsabilidades y me pondré a sumar y al lado de los compañeros para que hagan su trabajo lo mejor posible".

Su futuro ya no pasa por ser el número dos de Podemos, sino por disputarle el gobierno madrileño a Cristina Cifuentes: "Necesitamos acumular fuerzas para derrotar al PP y a Cristina Cifuentes con una candidatura ganadora" ha dicho Iglesias.

Hace solo unas semanas, cuando Errejón sonaba como sustituto de Manuela Carmena para la alcaldía, no veía tan claro este horizonte: "No podemos escatimar el debate que nos debemos con un intercambio de cromos, menos aún si son cromos que no son de Podemos" decía Errejón.

Pero ahora será la Comunidad de Madrid su nuevo campo de batalla. Desde Izquierda Unida Madrid defienden que para poner fin al PP necesitan lo que ha funcionado en Ahora Madrid: pluralidad y elección democrática de candidaturas.

Dentro del partido seguirá remando como Secretario de Análisis Estratégico, porque ha dicho adiós a la secretaría política y la portavocía del partido en el Congreso.