IGLESIAS ULTIMA LA CAMPAÑA

Pablo Iglesias ha desmentido en 'Al Rojo Vivo' que piense en abandonar el liderazgo de Podemos en caso de derrota electoral en las generales. El líder de formación había insinuado que podía dejar su actual responsabilidad si no vencía en las urnas, sin embargo, ha dicho que si ocurre eso se quedará en la oposición. "Dije que no quiero ser un profesional de la política toda la vida y que si cambian las cirscunstancias políticas en este país, quizá, no deba tener un papel tan relevante como el que he podido tener", ha respondido. Asimismo, ha destacado que su objetivo es presentarse a las elecciones, "ganarlas y, si los españoles quieren, será un honor estar al frente de la oposición".