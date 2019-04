Pablo Iglesias llama a trabajar "por la unidad" y a no convertir Podemos en "un campo de batalla" de corrientes

A pesar de que hay tres corrientes diferenciadas, Pablo Iglesias es optimista de cara la próxima gran cita: la asamblea ciudadana de Vistalegre 2. El líder de Podemos llama a la unidad para evitar crear bloques irreconciliables: "Las ideas que nos organicen previamente una asamblea ciudadana no deban construir bloques ni corrientes dentro del partido irreconciliables".

Iglesias cree que se cometieron algunos errores en la primera asamblea fundacional, hace dos años, la que organizó Íñigo Errejón: "Una autocrítica, creo que en algunas cosas nos equivocamos". En principio la fecha propuesta por Iglesias, del 10 al 12 de febrero, no choca con Errejón: "No me parece nada mal que nosotros tengamos nuestro congreso de discusión coincidiendo además con las fechas del congreso del PP".

El secretario político espera que salga del consejo un equipo organizador de Vistalegre 2 plural y que garantice la neutralidad: "Nosotros solo nos convertimos en una fuerza ganadora si somos una forma que reconocer mayor proporcionalidad y que es capaz de asumir las mejores ideas vengan de donde vengan".

Mayor proporcionalidad pide Errejón. Al tiempo que Iglesias marca cómo debe ser ahora Podemos en la que llaman su "refundación": "Que no siempre todos debemos pensar de la misma manera. Creo que necesitamos no tanto una máquina electoral, sino una para pensar y debatir". Sin acuerdo todavía cerrado, esta tarde debe estar elegido el equipo que debe encargarse del próximo Vistalegre 2.