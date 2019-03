Pablo Iglesias insiste en la tesis de Podemos del peligro de concentración de medios

Entrevista en 'Onda Cero' a Pablo Iglesias, al líder de Podemos le preguntan sobre los medios de comunicación privados. Ahí, Iglesias parece haber detectado un problema, la concentración de propiedad. "Para que no haya sólamente dos señores que tengan la propiedad de prácticamente todo lo que se puede ver, escuchar o leer en un país, sino que pueda haber más señores y que, en lugar de dos, haya seis o siete", ha dicho.



La polémica venía del acto del 17 de julio en el que Iglesias presentó a su equipo para las primarias de Podemos. En él, Lola Bañón, integrante de la formación y antigua periodista de Canal 9, hablaba de "liberar también a los medios de sus estructuras de propiedad para que el discurso sea real y no el discurso impuesto por las grandes corporaciones". Un día después, Bañón se retractó.



No es la primera vez que se escucha este mensaje, Pablo Iglesias lleva meses repitiéndolo. En esta ocasión, Pablo Iglesias ha desarrollado más el argumento, ha abrazado el liberalismo: "En este caso, creo que los liberales tienen razón. Con un poquito más de liberalismo en esto".



Ahora, su discurso es más moderado pero hace unos años los medios privados no le gustaban tanto. En noviembre de 2013 afirmaba que "lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados, e incluso que existan medios privados".



Iglesias quiere más medios privados, a pesar de que no acaba de creerse que en ellos se trabajen con libertad. De momento, el líder de Podemos sostiene que, si llega al Gobierno, se reunirá con los periodistas y, a partir de ahí, avanzarán.