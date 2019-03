Pablo Iglesias, tras reunirse con Rajoy: "Estamos contentos de estar aquí pero no estamos de acuerdo en casi nada"

Pablo Iglesias ha declarado, en la rueda de prensa posterior a su reunión con Mariano Rajoy, que no están "de acuerdo en casi nada" pero que se alegra de que Rajoy se haya reunido con él después de haber dicho que no lo haría porque no está de acuerdo con su partido.

Con esa declaración de Rajoy, Iglesias cree que que ha mostrado "quién es su adversario político y que Podemos asumirá ese rol". El líder de Podemos ha propuesto a Rajoy cambiar la ley electoral, reformar la Justicia, más garantías respecto a la corrupción y blindar los derechos sociales.

Respecto a Cataluña, Iglesias tiene claro que "no es tiempo de búnqueres, es tiempo de tender puentes y diálogos". Además, Iglesias ha considerado que "Cataluña es un reto para España pero que no es el unico reto y no se puede hablar de Cataluña sin habar de España".

Iglesias le ha trasmitido a Rajoy que cree que es un "error que recogiera firmas en contra del Estatut de Cataluña y que presionara al Tribunal Constitucional para que limitara ese Estatut". Además, ve como responsable al PP "de la posibilidad de que España se rompa por haber sido una fabrica de independentistas".

Para el líder de Podemos, "Cataluña tiene derecho a expresarse votando y que habrá que buscar un encaje constitucional para que Cataluña sea reconocida como nación dentro de España". "España es mas fuerte en su unidad cuando reconoce que es plurinacional y diversa".