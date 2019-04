Pablo Iglesias deja entrever que Íñigo Errejón no seguirá como portavoz parlamentario de Podemos

Pablo Iglesias deja, en ARV, en el aire la continuidad de Errejón como portavoz en el Congreso. El vencedor de Vistalegre avisa: ahora en Podemos se abre una nueva etapa y los cargos no son vitalicios. "Me parece que lo hace bien en el Parlamento, pero eso no lo puedo condicionar yo. Eso hay que hablarlo en el Consejo Ciudadano y todos tenemos que estar dispuestos a que puede haber cambios en las configuraciones de los equipos y las responsabilidades", ha afirmado. Además, ha añadido que "se abre una nueva etapa" y que cree que "tiene que haber más mujeres en Podemos".

Para lo orgánico, Pablo Iglesias sí es más claro. Dice que hay que saber ganar y que, por tanto, Errejón debería estar en la ejecutiva sin especificar el puesto. Y eso, añade, ya es mucho. "Creo que sería muy razonable que Íñigo Errejón pudiera estar en la próxima ejecutiva, aunque lo decidirá el Consejo Ciudadano. Esto ya no es propuesta del secretario general, igual que Bustinduy o Urbán. El hecho de estar ahí implica una responsabilidad de primer orden".

En el entorno de Iglesias son todavía más claros sobre el futuro de Errejón. Tendría que ser él, dicen, el que diera un paso al lado. En El Objetivo, Juan Carlos Monedero, afirmó que estaba "convencido de que una persona de la inteligencia de Errejón va a hablar con quien los inscritos han dicho que es número dos, Echenique, y le va a decir cómo puede ser más útil".

En el entorno de Errejón aseguran que es día de descanso y reflexión. Asumen que perderá responsabilidades y, añaden, se ponen a las órdenes de la dirección.