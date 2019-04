Pablo Iglesias asume su error y se disculpa por sus críticas a la prensa: "Me equivoqué al personalizar"

Iglesias asume el error y extiende las disculpas al periodista de 'El Mundo': "Creo que me equivoqué al personalizar, eso fue un error y cuando uno se equivoca debe reconocerlo". Al tiempo que reclaman abrir un debate sobre los medios: "Hay motivos que reabren la posibilidad de la crítica a los medios sin que eso se tenga que convertir en noticia de primera página" ha asegurado Carolina Bescansa.

Las críticas llegan desde todos los puntos. El PP pide más responsabilidad en los políticos: "Es la libertad de prensa y la libertad de opinión, por lo que si todos los demócratas estamos comprometidos con nuestro sistema de libertades, muy especialmente los que tenemos responsabilidades públicas" ha afirmado Rafael Catalá.

El PSOE insiste en que no es la primera vez: "Creo que a mí me preocupa muchísimo y habrá muchos ciudadanos que les preocupe como entiende el señor Iglesias la libertad de prensa" ha expresado la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. A Ciudadanos no le sorprende, viniendo de alguien dicen, que ha sido financiado por Hugo Chávez: "Las buenas artes del chavismo son las que muestran cuando les aprietan un poco" ha dicho Albert Rivera.

Iglesias lanzaba un ataque a la prensa personalizando en un periodista: "Álvaro Carvajal o fuentes internas de él vino a contar una vez: 'tengo que colocar noticias que digan Podemos lo hace todo fatal'". Algo que provocaba el plantón de compañeros periodistas que piden respeto a la profesión.