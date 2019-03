Pablo Iglesias: “No quiero que Cataluña se vaya pero entiendo que la casta ha insultado a los catalanes”

PODEMOS ARRANCA LA PRECAMPAÑA EN BARCELONA

El escenario elegido para el primer mitin de Pablo Iglesias en Barcelona después de ser proclamado oficialmente líder del partido se ha quedado pequeño por la gran afluencia de simpatizantes. "Prometo que no me veréis darme un abrazo con Rajoy o Mas", ha asegurado. El líder de Podemos ha sido recibido con gritos de 'Pablo presidente' en un acto en el que ha pedido "abrir un proceso constituyente que abra puertas y ventanas". Además, Pablo Iglesias, ha afirmado que no quiere que Cataluña se vaya de España pero entiende "que la casta ha insultado a los catalanes". Ha asegurado que su visita ha sido "para decir a los que gobiernan que su tiempo ha terminado" y que " 2015 es el año del cambio político".