Pablo Crespo admitió ante el juez que negoció contratos con Ana Mato

La cúpula de la Gurtel rinde cuentas ante el juez Ruz entre evasivas. Según ha publicado la 'Cadena SER', Francisco Correa expresó que había "perdido la confianza" y que, por ello, se acogía a su "derecho a no declarar".



Sin embargo, Pablo Crespo sí suelta prenda. Ruz le pregunta por los contratos de publicidad de la campaña electoral y ahí aparece Ana Mato. El número dos de la red apunta directamente a la Ministra de Sanidad con la que asegura, se reunió y negoció.



Crespo afirma que recuerda "alguna reunión en el Partido Popular" con "Ana Mato y el señor Vera".



En mitad de la declaración, el abogado de Crespo interrumpe la declaración para centrar la convesación sobre las famosas siglas PAC. Concretamente Miguel Durán expresó que lo que su cliente recordaba "con claridad" era "lo que se refiere a las siglas PAC en relación a las demás".



Sin embargo, rápidamente el juez Ruz corta al letrado: "Lo que tampoco puedo permitir es que el recuerdo de su cliente sea sustituido por el que me manifiesta aquí su abogado".



Durante su declaración, de más de un hora, Crespo resuelve la duda asegurando que las siglas corresponden a Franscico Correa y no a Álvarez Cascos, pero se niega a responder sobre otras cuestiones. Sobre los informes de la UDEF, Crespo sostiene que están plagados de errores, son paciales e interesados.