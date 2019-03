Pablo Casado: "Yo sí quiero presidir el Partido Popular. No tenemos que seguir arrastrando los pies"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha considerado que "es el momento" de que la generación de la que forma parte lidere el PP y ha subrayado que el proyecto que quiere encabezar pretende "ilusionar" y recuperar la confianza de electores que se habían ido a otras formaciones.

En declaraciones a la entrada de la sede del PP, Casado ha asegurado que su candidatura está "abierta" a todo el que crea que puede sumar y aunque ha defendido una renovación profunda, ha reivindicado "el buen nombre y legado" de los tres presidentes que ha tenido la organización (Manuel Fraga, José María Aznar y Mariano Rajoy).

Casado, de 37 años, ha confirmado que le ha comunicado tanto a Rajoy como al Comité de Dirección del PP sus intenciones, ha prometido que está dispuesto a debatir con sus rivales y ha anunciado que mañana presentará al equipo que lo acompaña en este proyecto que, ha garantizado, "no es personalista".

Ha asegurado que hace días que tenía decidido presentarse pero ha esperado hasta esta semana para anunciarlo porque estaba esperando a ver si se presentaba algún proyecto que le representara, y ha considerado que no se puede dar el mensaje a los afiliados de que "nadie quiere liderar el partido". "Yo sí quiero presidir el PP, no hay que esperar a que venga el futuro sino que hay que salir a conquistarlo", ha dicho el dirigente popular, quien ha apostado así por no seguir "arrastrando los pies" y postularse para liderar un partido que es "uno de los pilares fundamentales del sistema democrático español".

Casado, que ha recalcado que se presenta "para ganar", dará a conocer un equipo "renovado y orgulloso" para defender un proyecto en el que ha asegurado que "caben todos" y donde hay "mucho espacio para más gente". Ha insistido así en la necesidad de recuperar a los votantes o afiliados que habían perdido la confianza en el PP y que últimamente apostaban por otros partidos como Ciudadanos o Vox.

Igualmente ha apuntado que el proyecto que quiere presidir "no es personal sino de todos" y no está pensado "para ahora sino para el futuro". El dirigente popular ha subrayado cuáles serán los principios que enarbolará su candidatura: la libertad, la defensa de la unidad de España "frente a todo", la defensa de la familia, la seguridad y la lucha contra el terrorismo.

Y ha recalcado que el partido "tiene que recuperar la honestidad y la eficacia en la gestión como seña de identidad". Casado, que se ha reivindicado como "el candidato de los afiliados" y ha recordado que fueron los militantes los que le eligieron directamente presidente de Nuevas Generaciones en 2005, ha defendido su experiencia en la política.