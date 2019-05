Pablo Casado: "Voy a llegar a La Moncloa a la segunda"

Pablo Casado está convencido de que ganará las próximas elecciones, según ha declarado en una entrevista en ABC. "Yo creo que en España, por algo, todos los presidentes han llegado a la tercera, menos Zapatero y por razones que no fueron su buena campaña o su buen perfil. Yo voy a llegar a la segunda", piensa.

Además, no se plantea dejar su cargo porque piensa que no ha habido tiempo para desarrollar el mandato del congreso. "Yo tengo un mandato para cuatro años y ya dije que ese mandato que me encomendaron los afiliados en las primeras primarias de la historia del partido iba a ser prácticamente una reconstrucción del partido piedra a piedra", aclara.

El líder del PP piensa que su partido tuvo que enfrentarse a las campañas electorales antes de tiempo y que no supieron ver que eran el "rival a batir" para Ciudadanos y Vox. También considera que han sido "demasiado nobles" haciendo una campaña solo contra el PSOE, "mientras que otros han hecho una campaña más táctica y más irresponsable".