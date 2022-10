SE REMITE A LO DICHO EN ESPAÑA

El líder del PP acude en Colombia a la toma de posesión del nuevo presidente del país latinoamericano, Iván Duque. A su llegada, una periodista fue concisa y directa con su pregunta: "¿Cómo pudo obtener esa calificación si una parte era la asistencia y usted ha dicho que no asistió a clase?". Pablo Casado respondía sin responder: "Eso ya está muy explicado y yo creo que ahora mismo me remito a lo que he dicho".