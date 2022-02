Pablo Casado resiste a la noche más convulsa de Génova 13. Tras más de cuatro horas de reunión con los barones regionales del Partido Popular, Casado continuará siendo presidente. El PP ha informado mediante un comunicado que el dirigente popular no dimitirá de inmediato, aunque no se presentará al Congreso Extraordinario que tendrá lugar entre el 2 y el 3 de abril, y ha solicitado al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que sí que lo haga.

En un comunicado, la formación ha informado sobre la decisión de nombrar coordinadora general del partido hasta la celebración del congreso a Cuca Gamarra, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, tras la dimisión de García Egea como secretario general. "Asimismo, se propondrá en la Junta Directiva que Esteban González Pons sea el presidente del Comité Organizador del Congreso, y que éste quede compuesto por al menos un miembro designado por cada organización territorial", sostiene el escrito.

En el encuentro, los barones regionales han manifestado con unanimidad su interés porque Alberto Núñez Feijóo sea el próximo dirigente nacional del PP y tome el relevo a Casado de forma inminente. Sin embargo, fuentes del PP gallego han reiterado que "Feijóo en ningún caso habría aceptado ser designado esta noche presidente del Partido Popular", ya que "el respeto por los Estatutos del partido es total, y el compromiso con dar la voz a la militancia, inequívoco". En este sentido, han emplazado la decisión a la militancia: "El futuro del partido pasa por un congreso abierto, extraordinario y urgente".

El propio presidente gallego ha rehusado hablar sobre presentarse "a un Congreso que no está convocado": "Cuando se convoque, cualquier candidato podrá presentarse al mismo. Mientras no esté convocado, sería muy sorprendente que alguien dijera que se va a presentar", ha aseverado. No obstante, ha agradecido a los barones que le hayan "animado" a presentarse: "El que tiene que decidir si hacerlo soy yo. Seguro que también hay otras personas que se lo merecen. Cualquier valoración es frivolizar. Mientras no se celebre el Congreso no tengo nada que decirles, cuando se celebre sabrán cuál es mi decisión", ha reiterado.

Feijóo también ha elogiado la actitud del aún presidente de los 'populares' tras días en los que ha sido víctima de una sangría de apoyos: "Pablo Casado ha estado como siempre, amable y correcto. Es un señor de la política que ha tomado una decisión, que es que los acontecimientos de los últimos meses y la última semana le han llevado a no presentarse al Congreso de julio y convocar un Congreso Extraordinario, y es lo que ha hecho".

laSexta ha podido confirmar que durante la reunión se han producido discrepancias sobre el momento en el que Pablo Casado debía abandonar su cargo. El bando más proclive a que el líder popular eligiera su salida estaría liderado por Juanma Moreno, el presidente andaluz; mientras que un sector de los barones han exigido que su dimisión se produjera esta misma noche. Tras más de cuatro horas de reunión, se ha decidido optar por la continuidad temporal del presidente.

Sin embargo, lejos de reconocer tensiones internas, algunos barones han asegurado a la salida de Génova y ante los medios que la decisión se ha tomado con unanimidad. El primero en hablar ha sido Moreno Bonilla, que se ha mostrado "satisfecho" con el resultado de la reunión, que ha calificado como un encuentro "sereno": "Todos hemos aportado nuestro granito de arena para que este proyecto político supere esta crisis", ha aseverado.

Carlos Iturgaiz, uno de los barones más críticos con Pablo Casado, ha explicado que "el presidente ha reiterado que no tiene intención de presentarse en el próximo Congreso y que en la Junta Directiva que se va a celebrar la semana que viene lo va a hacer público". Asimismo, ha reiterado la consonancia sobre imponer a Feijóo como futuro líder de la formación: "Yo a la entrada he dicho que sería conveniente que el presidente Feijóo diera el paso. Se lo hemos pedido todos los presidentes autonómicos; lo va a pensar y lo dirá ante la Junta. Satisfacción porque creo que a partir de ahora estamos pensando en el futuro de este partido", ha añadido el líder del PP vasco.

Casi cinco horas de reunión

La reunión del líder nacional con los presidentes regionales de la formación comenzó este miércoles a las 20.50 horas, con la gran ausencia de Díaz Ayuso, que no ha sido invitada al congreso al no ser presidenta del PP madrileño.

El encuentro ha estado marcado por una reunión previa entre Pablo Casado y el que ya se apunta como su sucesor, Alberto Núñez Feijóo. Los dirigentes se han reunido durante una hora y media antes de la llegada de los barones autonómicos.

A su llegada a la sede, el presidente gallego ha explicado que ha sido el propio Casado el que le ha convocado. "Vengo a una reunión convocada por el presidente de mi partido. Me ha convocado a las 19.00 horas. Después tendremos otra reunión conforme a lo establecido", ha señalado.

La sangría interna del PP se precipitaba este martes después de que incluso los más afines a Génova pidieran un Congreso Extraordinario para elegir al nuevo presidente del partido. Tras más de ocho horas de reunión en el Comité de la Dirección Nacional, Casado convocó la Junta Directiva Nacional para el próximo martes, paso previo a la convocatoria de un Congreso Nacional. Será precisamente en dicha Junta cuando anuncie oficialmente su decisión.