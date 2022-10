El nuevo presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado que el primer Comité Nacional del Partido Popular tendrá lugar este jueves en Barcelona: "Me comprometí con nuestros compañeros de Cataluña a reforzarles y no dejarles solos". Así lo ha dicho en Onda Cero.

También ha defendido una reforma de la ley electoral "que prime al partido más "votado para favorecer la estabilidad y frenar a los nacionalistas que quieren condicionar a los gobiernos democráticos".

Preguntado por Carlos Alsina por la posibilidad de que la secretaría general del PP recaiga en el equipo de Sáenz de Santamaría, Casado ha respondido que "no podría ser por cuestiones estatutarias".

Asimismo, Pablo Casado ha señalado que asume su cargo con la intención de "reilusionar a los votantes del PP", tras un mes en el que su partido ha estado, a su juicio, "en funciones". "Lo hay tiempo que perder", ha manifestado.

Con el objetivo de abordar este objetivo cuanto antes, Casado ha anunciado en la Cope que quiere reunirse en primer lugar con el expresidente del PP Mariano Rajoy.

Pero antes de ese Comité Nacional, previsto para el jueves, Casado se reunirá previsiblemente el miércoles con Sáenz de Santamaría, para abordar la integración de su equipo en la dirección, tal y como garantizó durante el congreso de este fin de semana.

De hecho, Casado ha asegurado que todavía no ha decidido quién va a ser su secretario o secretaria general, y que no lo hará hasta hablar con la exvicepresidenta del Gobierno. "Aún no está decidido porque quiero hablar antes con Soraya Sáenz de Santamaría para ver la disposición de su equipo para integrarse en este proyecto que quiero que sea de todos", ha enfatizado. "El jueves lo conoceremos", ha insistido.