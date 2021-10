Arnaldo Otegi ha negado que EH Bildu plantee la liberación de los presos de ETA a cambio de apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Lo ha hecho después de la polémica generada por sus últimas declaraciones sobre los terroristas condenados.

"Me vas a tener que soltar a los 200 presos o no te apruebo los Presupuestos. ¿Alguien cree de verdad que esto es así?", ha cuestionado en una entrevista en 'Radio Euskadi', en la que también ha recordado que ya apoyaron las cuentas del pasado año sin hacer esta petición.

Pero lo cierto es que este miércoles el líder de la autodenominada izquierda abertzale dijo en un coloquio con los militantes de Bildu: "Si para que salgan los 200 presos hay que votar los Presupuestos, los votaremos". Unas declaraciones que rechazaron de frente en el seno del Gobierno y que protagonizaron la sesión de control en el Congreso.

De hecho, tras una pregunta de Pablo Casado al respecto, Pedro Sánchez dio un "no rotundo" a la liberación de estos presos a cambio del apoyo a los PGE. "Es un no rotundo. No hemos utilizado el terrorismo cuando existía ETA y no lo vamos a hacer ahora", dijo desde su escaño en el Hemiciclo.

Fuentes de Moncloa han reconocido que hay un malestar con las palabras de Otegi porque "jamás" han vinculado las cuentas con los presos etarras. En cuanto a la futura relación con Bildu, ha asegurado que se volverán a sentar con ellos porque "son un grupo parlamentario", si bien no para hablar de los condenados, sino de los PGE.

En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que señalado de manera "rotunda" que "no hay ninguna negociación sobre ninguna otra materia" que no sean las cuentas que tratan de sacar adelante. Así, defienden que tratan de que "sean buenos para España y supongan un crecimiento en cuanto a los derechos, la cohesión territorial y la recuperación".

En otro orden de cosas, Otegi ha insistido en su última entrevista en la declaración que hizo hacia las víctimas de ETA es "sincera" y ha dicho que su formación se compromete "a construir la convivencia con el máximo de solidez posible". A su juicio, su "contribución" ha sido para "construir un puente". "No nos interesa el debate de los que quieren destruir puentes y cavar trincheras. Eso se lo dejamos a otros. Aquí hay gente que se ha puesto nerviosa porque esto ha sido un punto de inflexión que abre nuevos escenarios", ha sentenciado.