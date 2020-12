El portavoz nacional del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha negado que el empresario Sergio Zaitegui, propietario de una empresa adjudicataria de un contrato de casi 200.000 euros del Ayuntamiento, le haya pagado unas vacaciones con yate en Ibiza en septiembre.

La información, publicada por 'OkDiario', señala que el Ayuntamiento de Valladolid adjudicó un contrato en mayo -uno de los meses más duros de la pandemia- a la empresa Zaiglobal Services SL para abastecerse de material de protección contra el coronavirus. Según el citado medio, los días 20 y 21 de septiembre, Puente y su hija se hospedaron en un yate pagado por esta empresa y por valor de 4.000 euros al día.

"Yo me pago siempre mis vacaciones y por tanto todo lo que se publica en relación con eso no es cierto", ha señalado Puente, que ha asegurado que no tiene "ninguna razón para dimitir" porque no ha cometido "ningún tipo de irregularidad".

El alcalde ha explicado que el contrato de suministro de material de protección "se concierta en el mes de abril en un escenario en el que nadie tenía la posibilidad de acceder a los EPI": "Es un contrato del que se dio cuenta a todos los grupos municipales y que forma parte de las decisiones que se tomaron en el grupo de trabajo con todos los grupos".

"Ese contrato no solo se dio a conocer antes, durante y después, sino que es un contrato que pasó por el Pleno municipal y por tanto tiene todos los sacramentos", ha señalado, recordando que dio "todo lujo de detalles" a los grupos políticos.

"Tiro de mi lista de contactos en un momento que las instituciones nos vemos con muchas dificultades para encontrar EPIs. Intento hacer un servicio a la ciudad de Valladolid a través de mis conocidos y consigo que uno de ellos se ofrezca a proporcionarnos el material. Hago partícipes a los grupos y al interventor", ha argumentado, explicando que el contrato "pasó por el Pleno" y que es "absolutamente legal".

En esta línea ha criticado duramente a la portavoz del PP en el Ayuntamiento, a la que ha calificado de "persona sin escrúpulos y sin principios" por hacerse "eco de informaciones falsas y sin contrastar". "¿Tan mal están políticamente como para tener que recurrir a esta basura?", se ha preguntado.