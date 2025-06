Óscar López asegura que el PSOE "ha sido claro" en su actuación sobre los audios de Leire Díez

El PSOE enfrenta críticas internas y externas por su manejo de la situación relacionada con los audios de Leire Díez. Aunque el partido asegura que ha tomado las medidas adecuadas al abrir un expediente, figuras como Emiliano García-Page piden más claridad y soluciones para lo que califican como una "crisis interna". Desde el Gobierno, Sumar insta al PSOE a investigar y actuar con contundencia si es necesario. Mientras tanto, el PP busca una moción de censura, pero Aitor Esteban del PNV advierte que no apoyarán acciones conjuntas con Vox, afirmando que actualmente no hay alternativa a Pedro Sánchez.

Más allá del silencio y acciones internas, el PSOE no se ha manifestado acerca de los audios de su presunta fontanera, Leire Díez. Pero, desde el partido, se insisten en que su actuación en torno a la militante socialista está siendo la adecuada.

"Creo que el PSOE ha sido claro. Ha abierto su expediente. Punto. Poco más que añadir", ha asegurado este domingo Óscar López, ministro para la Transformación Digital. Y, añade, en que sigue existiendo una campaña de odio: "Frente a todas las campañas de odio y esta oposición de cloaca, tranquilidad y serenidad".

No obstante, no todos los socialistas comparten esta visión. La voz más crítica sigue siendo la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. En una entrevista en La Razón, el dirigente manchego ha pedido a la formación que aclare la situación y busque una solución para lo que califica de "crisis interna": "Es evidente que no tomar medidas contribuye a generar incertidumbre y a levantar sospechas".

"Creo que estamos en uno de los momentos más delicados para el PSOE de toda la democracia. Si este fuera el final del escándalo, al menos podríamos ir sacando conclusiones. Lo peor es que estemos solo en el comienzo de una espiral", ha añadido.

El PSOE también recibe presiones desde el propio Gobierno, con Sumar al frente. "Yo le dejo al PSOE que primero investigue bien y, segundo, que tome las medidas que tenga que tomar,. Y si el caso es tan grave como pudiera parecer, que tome medidas más contundentes", ha aseverado Mónica García, ministra de Sanidad.

Una respuesta contundente que, para el principal partido de la oposición, sería conseguir sacar adelante una moción de censura. Sin embargo, en una entrevista en El Correo, Aitor Esteban, presidente del PNV, ha advertido al PP que no va por el camino adecuado para conseguir su apoyo: "Desde luego, lo que no vamos a hacer es con Vox nunca nada". Y, concluye, que en este momento no hay alternativa a Pedro Sánchez.