Oposición y ONG acusan a Aguirre de falta de humanidad por su propuesta sobre los sintecho

AGUIRRE ASEGURA QUE NO SE LE HA ENTENDIDO BIEN

La propuesta de Esperanza Aguirre de sacar a los sintecho de las calles de Madrid ha generado una oleada de críticas. Las asociaciones que trabajan con ellos lamentan que se haga de esto un problema de orden público y no de derechos. Piden que se busquen las causas de por qué hay gente durmiendo en la calle y exigen soluciones. Aguirre asegura que no se le ha entendido bien y no quiere volver a hablar del tema.