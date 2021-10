La oposición del Ayuntamiento de Badalona planteará una moción de censura contra Xavier García Albiol si este no presenta su dimisión por su aparición en los Pandora Paper.

Según la investigación que han desarrollado laSexta y El País, el alcalde de este municipio barcelonés y exlíder del PP en Cataluña recibió un poder general para gestionar una sociedad en Belice -un conocido paraíso fiscal- en 2005. Lo hizo cuando ya era un alto cargo de los 'populares' en esta región. Dicha sociedad se mantuvo activa hasta diciembre de 2015, después de que perdiera la alcaldía de la ciudad y de que fuera el cabeza de lista de su formación a la Presidencia de la Generalitat.

En declaraciones a laSexta, el regidor catalán ha reconocido que fue apoderado de una sociedad a través de un despacho en Andorra, pero que la citada mercantil no tuvo actividad y que nunca hizo uso del poder que recibió.

Esta situación ha llevado a la oposición a poner sobre la mesa la posibilidad de plantear una moción de censura si no dimite. Así lo ha indicado Rubén Guijarro, concejal del PSC en Badalona, en una entrevista para Al Rojo Vivo. Asegura estar "escandalizado por esta noticia, así como con sus excusas de mal pagador".

Si bien, el concejal socialista considera que Albiol "realmente quiere a la ciudad y no comprometerá más a la institución", por lo que cree que acabará dimitiendo. "No estamos en un momento fácil. No se trata de un juego de sillas, se trata de dar estabilidad a la ciudad. Que se defienda si se tiene que defender, pero sin implicar a la institución", ha agregado.

Por otro lado, el alcalde de Badalona ha confirmado que compartió el poder general de la sociedad con Ramón Riera, su número dos en el consistorio. Este lleva toda su vida política ligado al PP y a la trayectoria personal de Xavier García Albiol. Ambos se afiliaron a la formación en las mismas fechas y Riera fue secretario general de los populares locales (1991-1993) con Albiol como presidente.

Desde 1995 es concejal del ayuntamiento de Badalona desde 1995, fue su primer teniente de alcalde entre 2011 y 2015 y, en la actualidad, sigue como delegado de Sanidad dentro del Gobierno municipal.

Preguntados por esta cuestión, desde el PP se remiten a las declaraciones de su dirigente en Badalona y asegura que mantienen su confianza en él. Así lo ha manifestado el portavoz nacional, José Luis Martínez Almeida, que además ha llamado a respetar la presunción de inocencia.

"Desde el punto de vista político, él ha dado la cara, y esas informaciones todavía no se han traducido en procedimientos administrativos ni judiciales, por lo que no se ha demostrado ninguna irregularidad. Hay que respetar la presunción de inocencia y la honorabilidad, salvo que se demuestre lo contrario", ha sentenciado.