La 'Operación paella' de Antonio Tejero no era un fake del 23F

Con más de 80 años, el exteniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, conmemoró el aniversario del intento de golpe de Estado en el Congreso de los Diputados en un acuartelamiento del municipio madrileño de Valdemoro, lo hizo junto a su hijo, que trabajaba allí, y junto a otros golpistas como Jesús Muñecas.



En total, unas 12 personas estuvieron presentes en la celebración, que incluyó una exhibición de vehículos y material armamentístico y una paella de menú. La cadena '13TV' ha ofrecido en exclusiva la imagen de la paella.

Acerca del nombre de los otros asistentes, por el momento se desconoce, ya que el hijo de Tejero habría dado orden expresa de que no se registrara a las personas que aquel día accedieron a las instalaciones de la Guardia Civil.

Desde el ministerio del Interior han decidido destituir a Tejero hijo y afirman que han tardado más de un mes en tomar esta decisión debido a que no tenían constancia de lo ocurrido.

Al respecto, las redes sociales no han tardado en hacerse eco de lo ocurrido. En Twitter, Jordi Évole, creador de 'Operación Palace', un 'mockumentary'sobre lo ocurrido el 23F ha expresado: "Me encantaría que lo de la paella de Tejero también fuera un fake. Pero se ve que no. La realidad nos ha vuelto a superar. #OperacionPaella"