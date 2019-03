Oleguer Pujol borró todo su sistema informático hace un año y medio

Los agentes tendrán muy difícil investigar los negocios de Oleguer más allá de los últimos 18 meses. Según ha podido saber laSexta Noticias de fuentes de la investigación, PuntoTec, la empresa informática, cambió todo el sistema hace año y medio cuando fue contratada por Oleguer.

Aún así, en los siete registros simultáneos practicados Barcelona, Madrid, Valencia y Melilla se ha recogido abundante documentación que ahora está siendo analizada. Precisamente, este viernes un técnico ha ido a reparar la caldera de la casa de Oleguer.

De las numerosas sociedades de Oleguer una aparece subrayada en rojo por los investigadores: Drago Real Estate. Domiciliada en el paraíso fiscal de la Isla de Guernsey es supuestamente la piedra angular en el complejísimo entramado del pequeño de los Pujol.

Según desvela Infolibre Oleguer y su socio, Luis Iglesias, controlarían la empresa Aegle International, domiciliada en las Islas Vírgenes. Esta sociedad posee a su vez el 12% de Drago Real Estate que está involucrada en las 7 macrooperaciones immobiliarias investigadas ahora por el juez Pedraz.

Oleguer siempre ha negado el vínculo entre las dos sociedades. "Drago Capital y Drago Real Estate no tienen absolutamente nada que ver la una con la otra. No coinciden ni los accionistas ni los administradores, no tiene la una en la otra ningún interés directo ni indirecto. Tan sólo tienen en común el nombre".

Si los investigadores demuestran esta conexión tumbarían completamente la versión sostenida hasta ahora por Oleguer Pujol.