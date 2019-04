Obstáculos, alianzas, propuestas... la moción de censura de Podemos sigue dando que hablar sin tener los apoyos necesarios

Podemos tenía en mente su objetivo: "la necesidad de sacar al PP del Gobierno", explicó Pablo Iglesias. Poco después, registraron de forma oficial su moción de censura contra Mariano Rajoy.

Pero la propuesta no parece contar con apoyos suficientes. "Esta moción de censura no lleva a ningún sitio, no tiene apoyos ni mayorías", afirma Albert Rivera, presidente de Ciudadanos.

Para el Gobierno es algo sin futuro y que, incluso, calificaron de 'numerito'. "Les diría que una payasada y en estos momentos el Parlamento no está para circos", aseguró Rafael Hernando.

Podemos se aferra entonces al PSOE como aliado. Durante las primarias, el entonces candidato Sánchez primero marcaba distancias para luego no descartar una moción propia. "Yo no descarto presentar una moción de censura a lo largo de la legislatura".

Compromís, aliados de Podemos, desde el primer momento a favor de esa moción ahora pone condiciones. "Que la retrase para discutir una moción nueva que tenga posibilidades de salir adelante", apunta Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso.

Proponen esperar sí, pero a cambio, al menos, de un gesto de disposición por parte del PSOE.

Los socialistas, por su parte, no aclaran si la presentarán, pero si Podemos sigue adelante con la suya, su voto está claro: "nosotros no vamos a apoyar la moción de censura", apunta José Luis Abalos, portavoz del PSOE en el Congreso.

De momento, si nada lo frena, la fecha sigue marcada en el calendario: el próximo 13 de junio.