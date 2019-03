Núñez Feijóo: "La financiación del PP ha sido un error, un gravísimo error"

SUBRAYA QUE PRETENDE AGOTAR LA LEGISLATURA

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero que el Partido Popular ha cometido errores, así se ha referido a la presunta financiación irregular de la formación. "Hemos tenido personas que han usado las siglas de un partido para enriquecerse y no puede ser que no lo hayamos detectado durante tanto tiempo", ha afirmado. Además, ha añadido que no hay dudas de que "la financiación del PP no se ha hecho de forma correcta", por ello, ha destacado que "ha sido un error, un gravísimo error".