Nuevos audios sobre la trama de espionaje a Podemos: "A nosotros nos da igual si el documento es bueno, si es malo…"

El portal 'Moncloa.com' ha revelado nuevos audios sobre la trama de espionaje policial que buscaba supuestamente información para desprestigiar a Podemos y a sus líderes. En las grabaciones, se puede escuchar una conversación entre el inspector de la Policía Nacional Fuentes Gago y el exministro de Finanzas de Venezuela Rafael Isea.

En concreto, el exmandatario del Gobierno de Chávez dejó muy clara en la reunión a los policías que tenía muchas dudas sobre la veracidad de un documento con supuestos pagos en 2008 a la fundación CEPS, la fundación anterior a a Podemos; dudas, por ejemplo, con el tema firmas.

"En el caso mío, aparece mi firma, pero no aparece el nombre abajo. Normalmente, eso siempre iba acompañado además por un sello del despacho, que no está acá. Y en el caso de la firma del presidente, como verán, 'con mandato del presidente' y luego el nombre iba aquí abajo: 'Hugo Chávez'", se puede oír en la grabación.

No es lo único. Isea también muestra dudas directamente con los pagos, que no los puede confirmar, como dice de forma clara: "Si es que estos pagos (a CEPS) se produjeron o no, no puedo confirmarlo. Porque en el momento, si ustedes se dan cuenta, cuando queda aquí un pago para el año 2008 y un pago entre el 2009 y el 2011, en la fecha que este 'punto de cuenta' se produjo y en la fecha en la que yo salí de ministro pasó aproximadamente un mes, un mes y medio".

Sin embargo, ante estas dudas, y viendo Fuentes Gago que el exministro venezolano estaba poniendo sus dudas y objeciones sobre la mesa, le llega a decir que a ellos les da igual si el documento es bueno o malo, que lo importante era que los miembros de la fundación no lo habían desmentido.

"La cuestión aquí es la siguiente: que a nosotros todo eso nos da igual, si el documento es bueno, si es malo, si tal. La gente, mis compañeros que están aquí, ellos trabajan sobre otras realidades, y las realidades es si estas personas que está diciendo aquí Martín (Rodil) que hay muchos más 'puntos de cuenta', si esos dineros se cobraron y ellos no lo han declarado, ya han cometido unos delitos. Eso es lo único que nos vale a nosotros, si el documento es bueno o malo, ehh. Si es que no hay mejor prueba que ellos hayan dicho que en absoluto son esas cantidades. O sea, desde que dicen eso ya usted no se preocupe si es su tema. ¡Si es que ellos ya han dicho que esto se produjo!", asegura Fuentes Gago.

Aún así, la obsesión de los agentes españoles era una declaración por escrito, pero Rafael Isea les dice que hay demasiados elementos que le hacen dudar, así que no se siente preparado para declarar. Llega a decirles que incluso duda de que en esas fechas que aparecen en el documento estuviera en Caracas.