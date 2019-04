Nuevas grabaciones de Fernández Díaz: "Lo ideal es que vaya al juzgado para que nadie sospeche de la Policía"

A Fernández Díaz le presentaron las grabaciones con Daniel de Alfonso como informaciones de café e investigaciones poco fundamentadas sobre una posible prevaricación de Francesc Homs, pero según se escucha en los audios, el ministro quería verlas cuanto antes en los periódicos.

"Es que ahora no lo tengo cerrado, ni asignado", le dice de Alfonso, a lo que el ministro responde "esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión". Además, sigue preguntando que en cuánto tiempo se puede cerrar todo, a lo que de Alfonso le responde que tres semanas.

Los nuevos audios de Público demuestran que Fernández Díaz presionó para sacar los papeles. "No te preocupes que no quiero agobiarte, pero claro es que esto, esto si aquí hay prevaricación esto se encuentra con un follón este señor", dice Díaz, que añade que al encontrar se Homs, era "un torpedo a la línea de flotación".

En teoría Homs había prevaricado enchufando en la Generalitat a dos cuñadas de Puig, pero las pruebas eran endebles para De Alfonso, que recordaba: "Yo soy español por encima de todo, pero a mí me hunde, tengo familia". "No es para hablar no, porque el tema aquí es hablar con el Fiscal General y decírselo", le responde Fernández Díaz.

El director antifraude catalán ofrece un plan para filtrar sin rastro: "Si eso está en un juzgado y sale nadie va a sospechar que sale de la Policía. Pueden haber sido los funcionarios de turno, el periodista gacetillero que está siempre por ahí, el amigo del fiscal".

El ministro quiere publicar los papeles, aunque de Alfonso cree que es mejor que Rajoy los use como arma: "Pero yo creo que si se quiere meter presión sería más sibilino, yo sería más calla y dale. Un arma que tuviera si el Presidente decidiera hacer esa llamada para poner las cosas en su sitio, puede ser un arma también. Oye que sepas que tenemos cosas que nos estamos callando".