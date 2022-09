Continúa la tensión en las Cortes de Castilla y León. Un día después de que el vicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo, llamara "imbécil" a Francisco Igea en sede parlamentaria, este miércoles el pleno ha sido suspendido durante 15 minutos tras una nueva bronca en la cámara..

En esta ocasión, ha sido por un enfrentamiento entre el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, el del PP, Raúl de la Hoz, y -de nuevo- Gallardo, de Vox, con estos dos últimos interpelando al procurador de la formación morada mientras este tenía la palabra.

Durante su intervención, Fernández denunciaba que la región "sufre" a un vicepresidente "que cobra 100.000 euros al año" sin "tener competencias", además de estar en las Cortes para "insultar a la gente", en alusión al episodio vivido la víspera. Unas palabras que han provocado que Gallardo le interpelara desde su escaño, ante lo que el político de Podemos le ha instado a tomar la palabra: "Si quiere hablar conmigo, en vez de hacerlo por lo bajini, de boquilla, tenga la valentía, tenga el coraje de pedir la palabra", le ha dicho.

Fernández ha pedido el amparo del vicepresidente de las Cortes, el 'popular' Francisco Vázquez, que presidía en pleno, y le ha afeado que PP y Vox están convirtiendo el Parlamento en una "cochiquera". "Ante un insulto el presidente no dijo nada, se puede insultar impunemente", ha lamentado, en referencia al episodio del día anterior.

Ante estas palabras, el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, ha increpado a Fernández, asegurando que lo que busca es un vídeo. "No me hace falta un vídeo", le ha respondido a su vez el representante de Podemos. "Tú no eres nadie para mandar, Raúl", le ha advertido, ante la insistencia del procurador del PP para que se centrara en el tema del debate.

No obstante, Vázquez, tras instar a Fernández hasta en tres ocasiones a que se centrara en la cuestión, finalmente le ha invitado a abandonar la tribuna. Ante la algarabía que había en el hemiciclo, sin embargo, finalmente ha decidido suspender el pleno 15 minutos.

Gallardo pide "respeto" tras insultar a Igea

Curiosamente, tras reanudarse la sesión, el propio Gallardo ha pedido "respeto", tras insultar él mismo a otro procurador el día anterior. "Pido por favor que aparquemos estas conductas, que aparquemos este show que hemos podido presenciar hoy, el show que vimos ayer y que, por favor, todos nos podamos tratar aquí con respeto sin tratar de convertir estas Cortes en una pocilga", ha aseverado.

La tensa situación puede verse en el vídeo que ilustra estas líneas.