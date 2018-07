Nombran a Mariano Rajoy 'persona non grata' en Pontevedra, su ciudad

Rajoy será nombrado 'persona non grata' en su ciudad en el pleno de Pontevedra. "Tiene más que merecida esta declaración como persona non grata", ha dicho Fernández Lores ante la gestión de Mariano Rajoy que, en su opinión, "no ha respondido a las expectativas que los pontevedreses deberíamos tener de un presidente del Gobierno que es de Pontevedra".

Los grupos municipales del Partido Socialista y de Marea justificaron está declaración, entre otros motivos, por la prórroga de la concesión de ocupación de los terrenos en los que se ubica su Centro de Operaciones de Ence, en la Ría de Pontevedra, la cual se ha hecho por 60 años más y con el Gobierno en funciones.

A lo largo de este fin de semana, tanto la ministra de Fomento como el de Cultura, Educación y Deporte, Ana Pastor e Iñigo Fernández de Vigo, respectivamente, han coincidido al mostrar su apoyo al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y han rechazado este nombramiento que la titular de Fomento atribuye a una actitud "sectaria y partidista".

Por su parte, el alcalde ha recordado, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, que la decisión se debe al hecho de que Rajoy, estando en funciones, ha renovado por otros 60 años la concesión para la fábrica de ENCE ubicada en la ría, cuando originalmente tenía que cambiar de lugar en 2018. Es más, ha asegurado que, sea quien sea el próximo presidente, también será declarado 'persona non grata' si no revoca esta decisión.

Fernández Lores ha añadido que los servicios jurídicos no dudan de la legalidad de la decisión, sino de su "operatividad", puesto que es una cuestión formal, y ha admitido que hay un sector de la sociedad a quien no le ha gustado que se adopte.

Sin embargo, ha recalcado que la decisión sobre la factoría de ENCE ha sido "la gota que colma el vaso" para Pontevedra. "Tenemos un presidente del Gobierno de la ciudad pero no nos sentimos arropados, ni se han tomado decisiones positivas para la ciudad", ha argumentado.