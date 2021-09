Noelia Vera, actual secretaria de Estado de Igualdad, deja la política. Así lo ha narrado en su cuenta de Twitter, donde ha explicado que pone al servicio de Podemos los cargos públicos y en la dirección que ocupa.

"Ha sido una decisión personal y complicada, porque después de siete años en ésta la que considero mi casa, no quiero defraudar a tantas compañeras/os que me dieron las responsabilidades que con honor he ostentado. Creo, sin embargo, que en política lo más valioso es ser honesta y decir la verdad; y la verdad es que cuando el cuerpo avisa hay que saber parar, tomar aire y emprender otros caminos", ha explicado en la red social.

En un hilo de Twitter, Vera ha detallado quién la sustituirá en sus cargos: Ángela Rodríguez será secretaria de Estado de Igualdad, mientras que Juan Antonio Delgado Ramos defenderá su puesto por Cádiz en el Congreso.

"Por mis errores me disculpo, pero me voy satisfecha de haber dado lo mejor de mí por una España más feminista, con más justicia social, más ecologista y más firme en la defensa de los derechos humanos", ha indicado la expolítica, que ha agradecido la labor de sus compañeros y del personal funcionario del Ministerio.