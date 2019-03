Los no nacionalistas celebran que se descubra "la verdad" sobre la posible salida de Cataluña del Euro

Los partidos no nacionalistas celebran que, según ellos, se deje de mentir. Miquel Iceta, candidato del PSC a la Generalitat catalana, ha dicho en Antena 3 que "finalmente, la verdad sale a la luz. La independencia deja a Cataluña fuera de Europa".



Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado que "es de cajón" y ha celebrado "que lo reconozcan". Lo hacen después de que el presidente de la Asamblea Nacional Catalana dijera que Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea si se independiza. Jordi Sánchez declaró que "en un momento inicial, esto es indiscutible". No obstante, tras el revuelo ha matizado en Twitter que lo que dicho era inexacto y que "no hay ningún motivo para pensar que la independencia expulsará a 7,5 millones de catalanes de la ciudadanía europea".



Para el PP se trata de un cambio forzado. Xavier García Albiol ha dicho en 'Al Rojo Vivo' que supone que "Artur Mas le dio una colleja por ser sincero". La CUP bromea con que no será tan fácil echar a Cataluña. Antonio Baños, candidato a la Generalitat, ha declarado que "no se puede expulsar a Cataluña de una tarde para otra como si fuera un reality show".



El número uno de la lista unitaria 'Junt pel Sí', Romeva, quitaba importancia a la rectificación: "No hay nada escrito, lo que suceda dependerá del mandato democrático". Con este objetivo, ganar, recuerdan a viejos enemigos. Dicen que si gana el no, la España de Aznar se sentirá más fuerte que nunca.