Se multiplican los ayuntamientos rebeldes contra la ley Gallardón

La guerra se gana en pequeñas batallas, y la ley del aborto se está luchando en las plazas de los ayuntamientos. En San Sadurniño, en A Coruña, el grupo popular votó a favor de una moción de censura contra el anteproyecto de ley. Pero al BNG no le sorprendió. "Son gente trabajadora de a pie, nada que ver con esas élites del PP", ha afirmado su alcalde, Secundino García.

El ayuntamiento cántabro de Santa María de Cayón tiene mayoría absoluta del Partido Popular, pero también sacó adelante una moción de censura contra la ley Gallardón. Tres de los ocho ediles populares votaron a favor y dos se abstuvieron. El alcalde no votó porque no estaba, pero se manifiesta en contra de la reforma y dice que su voto también habría sido la abstención. "Los partidos deben dejar libertad. Me sorprendió bastante alguno llegó a cambiar", ha afirmado Ana Obregón, portavoz municipal del PRC.

Ayuntamiento díscolo también el de Castro Urdiales. Los siete ediles populares se abstuvieron de votar. Es decir, la moción contra el anteproyecto salió adelante porque no utilizaron su voto para frenar el rechazo. Para el PSOE es un gesto que demuestra que ni el PP tiene clara la reforma. "Como la ley está aún en trámite parlamentario, no nos posicionamos", ha afirmado Daniel Rivas.

La misma explicación dan los populares que se abstuvieron de votar la moción en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Su portavoz, Sergio López, ha dejado claro que "Nos abstenemos porque es anteproyecto de ley y es muy personal y complicado de legislar. Si tuviésemos que dar voto a la hora de la verdad seguiríamos lo que nos diga el PP".

En opinión del alcalde Manuel Robles Delgado, "siguen el mismo discurso que el partido pero a la hora de la verdad se abstienen". Y con los votos a favor de PSOE, IU y UPyD, salió adelante la exigencia al Gobierno de que retire la que dicen es la ley más restrictiva para los derechos de las mujeres que se ha hecho en nuestro país en 35 años de democracia.

El descontento hacia la reforma también está muy presente entre los varones populares. Núñez Feijóo ha reconocido que en el aborto hay que buscar el consenso: "Tenemos que ser conscientes de que vivimos pegados a Portugal y no me gustaría que haya personas en España que crucen una frontera para realizar actos que en mi país no se admiten". Además de la sociedad, cada vez más cargos públicos están dispuestos a luchar contra la ley de Gallardón.