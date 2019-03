Montoro: "Que Monedero se tranquilice que España es una democracia y todos tenemos obligaciones"

Llegó hora y media tarde. Rodeado por los suyos y evitando responder a la prensa que le esperaba. Ya dentro, ante un público entregado rompía el silencio y retaba al ministro de Hacienda."Montoro, ¿me quieres meter miedo? no te tengo miedo, tengo mis cuentas muy en regla".



Así contestaba a la investigación de Hacienda por el cobro de 400.000 euros de países latinoamericanos. Montoro le contestaba esta tarde: si está al corriente, no tiene nada que temer.



"Tengo que decirle que se tranquilice. Que esté tranquilo, que España es una democracia, es un país de libertades. Todos tenemos derecho a todo y la obligación de pagar los impuestos", decía.



Monedero abrió más frentes. Dice que los medios de comunicación y el PP y el PSOE han iniciado una campaña para hacer creer a los ciudadanos que todos son iguales. "Por las narices somos casta, sois casta y el pueblo ya no se cree vuestras mentiras", manifestaba.



En resumen: "Nos han declarado la guerra". Una afirmación que Íñigo Errejón ha matizado. "Eso no significa que haya una guerra, significa que algunos, sobre todo de los partidos tradicionales que han monopolizado el poder en nuestro país, se han puesto nerviosos".



El acto acabó con Monedero saliendo por la puerta de atras para evitar responder más preguntas.