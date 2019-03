Montoro: "Los errores de Hacienda no han perjudicado a la causa judicial"

Montoro ha respondido en el pleno del Congreso a dos preguntas sobre este asunto, en las que también ha asegurado que ninguna persona puede permanecer "oculta" a las inspecciones de la Agencia Tributaria y que no hay ningún NIF que no sea sometido a procedimientos de inspección de oficio.

Además, ha insistido en pedir que no se siembren dudas sobre la actuación de la Agencia Tributaria. "No se puede hace política sobre intencionalidades que no existen", ha sentenciado Montoro, quien ha reclamado que se respete y se defienda el trabajo de la Agencia Tributaria y que no se siembren dudas sobre él.

Al mismo tiempo, ha exigido respeto para la Justicia, que es la última responsabilidad del Estado de derecho, y ha asegurado que en la información de la Agencia Tributaria a la Justicia "no existe más que transparencia". "Puede haber errores, para eso están los procedimientos administrativos, para corregir los errores, pero no para sacar conclusiones políticas que confundan a la ciudadanía", ha apostillado.

En cualquier caso se ha mostrado convencido de que quedará demostrado que no ha habido razón para la sospecha y ha recordado que ya pidió perdón en su momento tanto a la Casa Real como a la sociedad y que lo volvía a hacer hoy.

Los diputados Pedro Saura (PSOE) y Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) son quienes han preguntado al ministro por este asunto. Saura ha calificado de "improvisación y chapuza de tomo y lomo" la explicación que ayer dio la Agencia Tributaria en un comunicado sobre lo sucedido en este asunto, en la que admitió dos errores propios y achacó los otros a la información recibida de notarios y registradores.

A tenor de esas explicaciones Saura ha cuestionado que el ministro tenga realmente intención de colaborar con la Justicia y ha sugerido que incluso el propio juez del caso Nóos, José Castro, tiene dudas al respecto. También le ha emplazado a acudir al fiscal, en caso de que de la investigación se deriven delitos, "caiga quien caiga". Carlos Martínez Gorriarán, por su parte, ha incidido en la "inverosimilitud" de las explicaciones de la Agencia Tributaria en el comunicado de ayer y en las "remotísimas" posibilidades de que ocurra lo que se asegura que ha ocurrido.