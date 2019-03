Montoro: "¿Cómo quieren que explique algo de una empresa en la que no estoy?"

Son las primeras explicaciones del ministro Cristóbal Montoro sobre el despacho que él cofundó, aunque no entienda que deba darlas porque dice, ya lo ha hecho. "Leánse lo que ya he dicho, no sé de qué me puedo explicar".

Al ministro de Hacienda le molesta cómo se está tratando el tema. "No titulen como la empresa de Montoro, porque así no existe de 2008". Y explica así los viajes de ida y vuelta de sus colaboradores: "en esta vida la gente entra y sale".

Un trayecto que, entre otros, ha hecho él: Ricardo Martínez Rico, exnúmero dos de Montoro en su anterior etapa y hoy presidente del bufete 'Equipo Económico'.

Pero, además de Montoro y su antiguo colaborador, son muchos los que cambiaron el Ministerio de Hacienda por la consultora. El camino a la inversa, además del ministro, lo ha recorrido Pilar Platero, actual subsecretaria de Estado de Hacienda.

Los socialistas madrileños pedirán a la Comunidad de Madrid los contratos que la empresa semipública 'Madrid Network' firmó con 'Equipo Económico'. "Es insoportable las puertas giratorias de unos y de otros", asegura Rafael Simancas, presidente de la gestora del PSM.

Justo hoy también hemos conocido que el bufete firmó contratos con la Cámara de Comercio de Madrid, presidida por Arturo Fernández, para asesorar al organismo sobre el ERE que llevó a cabo en 2011.