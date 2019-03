Moncloa modifica las normas en rueda de prensa para imponer los periodistas que pueden preguntar

Lío en Moncloa con la rueda de prensa de Mariano Rajoy. Así lo explica Cristina Pardo: "Todo arranca en la rueda de prensa de Rajoy con el homólogo polaco. En esta rueda de prensa se admitían dos preguntas como en todas las reuniones bilaterales. Desde hace 10 años o más los periodistas pactamos todas las preguntas para que se reflejen los intereses de todos los compañeros".

"El día con el homólogo polaco levantó la mano el compañero de ABC, a pesar de que no era la persona que habíamos elegido, y entonces Rajoy le dio la palabra. En opinión de Moncloa eso demuestra que los periodistas tenemos un problema, no conseguimos ponernos de acuerdo, pero obviamente fue una persona quien se saltó el pacto, no el resto".

"Eso ha servido a Moncloa para para decir que tenemos un problema. Entonces nos hemos encontrado con la sorpresa de que la secretaria de Estado de Comunicación ha dicho que desde ahora el que quiera preguntar tendrá que apuntarse en una lista, y será ella quien decida la persona que pregunta".

"La secretaria de Estado de Comunicación nos ha dicho que esto es innegociable, lo impone Moncloa. Los periodistas pactábamos los periodistas y hasta el día que ABC se saltó el pacto ni hubo ningún problema".