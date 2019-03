Los misterios sin resolver sobre Luis Bárcenas

Durante cuatro días ha conseguido escapar de las cámaras de televisión, pero ha sido cazado por los fotógrafos de madrugada. Luis Bárcenas guardó silencio, así que siguen en el aire las muchas incógnitas sobre su jugosa fortuna.

Primer misterio: ¿de dónde salieron los 22 millones que tenía en Suiza? Parece difícil amasar esa fortuna. Como afirma Esperanza Aguirre, "un presidente autonómico tendría que trabajar 220 años y no gastar ni en café para llegar".

Según los abogados de Bárcenas, el dinero procedía de negocios, como una finca agrícola en Argentina, propiedad de Ángel Sanchís, extesorero del PP y que lo niega todo rotundamente.

En el Partido Popular, Cospedal también aseguraba no tener constancia de los millones de Bárcenas: "No conocía los negocios privados de Bárcenas, creo que no lo sabía nadie".

Más incógnitas: ¿qué ha sido del dinero? Según la prensa, Bárcenas autorizó a Sanchís a desmantelar la cuenta de Suiza nada más saltar el caso Gürtel pero, ¿qué pasó realmente?

Los abogados de Bárcenas han contado que 10 millones se han regularizado con la amnistía fiscal. La Justicia ha descubierto otros 4,5 millones en una cuenta del HSBC en Nueva York. Pero, ¿dónde están los 7,5 millones restantes?

Y tercera incógnita sin resolver: ¿quiénes son los socios misteriosos de Bárcenas? Con Ángel Sanchís desmarcado, las informaciones apuntan a personas en Iberoamérica, pero de momento nadie ha sido capaz de ponerle el cascabel al gato.